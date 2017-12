Avellino - Ternana al 31enne Piscopo della sezione di Imperia Il match del "Partenio-Lombardi" sarà diretto da un arbitro in ascesa, con una storia particolare

di Marco Festa

Avellino – Ternana, in programma giovedì alle 20:30 allo stadio “Partenio-Lombardi”, è stata a affidata a Fabio Piscopo della sezione di Imperia. Si tratta di un arbitro giovanissimo (31 anni), che ha esordito in Serie B quest’anno; addirittura più tardi rispetto al previsto dato che in estate si temeva un problema al cuore, che però non si è rivelato tale. Quella tra i lupi e le fere sarà la quarta partita diretta in Cadetteria da Piscopo, che per la prima volta in carriera incrocerà la strada di irpini e umbri. A coadiuvarlo saranno Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e Giovanni Colella della sezione di Crotone. Quarto uomo Niccolò Baroni della sezione di Firenze.