Avellino, riecco Ngawa ma Di Tacchio è a rischio forfait Allenamento pomeridiano al "Partenio-Lombardi": le ultime dall'infermeria biancoverde

di Marco Festa

E per l'Avellino ecco materializzarsi un altro ostacolo sulla strada che porta alla sfida casalinga di giovedì (ore 20:30) contro la Ternana: in occasione della seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse, sostenuta questo pomeriggio al “Partenio-Lombardi”, il centrocampista Di Tacchio è infatti uscito anzitempo dal rettangolo di gioco per una contusione al ginocchio sinistro. La notizia poco lieta stona con il rientro in gruppo di Ngawa ed il graduale recupero di Ardemagni (sindrome retto-addutoria), Asencio e Castaldo (lavoro differenziato). Occorrerà dunque valutare già domani mattina, nel corso della seduta di rifinitura, le condizioni del gigante di Trani che è a questo punto rischia di aggiungersi all'elenco dei certi indisponibili per il match, ovvero Lasik, Laverone e Morosini. A fare chiarezza ci penserà a partire dalle 12 (diretta 696 TV Otto Channel e facebook) il tecnico Novellino, chiamato a vincere a ogni costo per evitare di mettere a repentaglio la propria panchina ed orientato a confermare il 4-4-1-1, che diventa 4-2-3-1 in fase di possesso, per affrontare l'esame vitale contro l'undici di Pochesci.