Ternana, la carica di Pochesci: "Ad Avellino per vincere" La vigilia del match del "Partenio-Lombardi" nelle parole del tecnico degli umbri

di Marco Festa

Spavalda e senza paura, come il suo mister Sandro Pochesci. La Ternana è pronta alla sfida di domani (ore 20:30) contro l'Avellino. Le fere arrivano al “Partenio-Lombardi” sull'onda dell'entusiasmo generata dal 4-3 casalingo ai danni della Pro Vercelli, mandata al tappetto da un poker di Montalto - recuperato al pari di Plizzari e Valjent - e cullano il sogno del colpaccio che coinciderebbe con il primo colpo esterno in campionato.

La presentazione del match affidata allo stesso Pochesci: “È una partita fondamentale per dare continuità agli ultimi risultati.” – ha spiegato in conferenza stampa il tecnico degli umbri – “Abbiamo perso soltanto a Palermo ultimamente ma nel complesso abbiamo sempre giocato alla pari con gli avversari”. Indisponibile Carretta, squalificato e Gasperetto, infortunato: Albadoro è in rampa di lancio per affiancare lo stesso Montalto mentre Defendi è tra i convocati ma non è al top e potrebbe andare in tribuna. Se così fosse corsa a tre per la sua maglia tra Bombagi, Varone e Bordin.

Dall'altra parte del campo un Avellino in crisi di risultati: “La mia squadra non può permettersi di sottovalutare l’avversario.” – si è avviato a concludere Pochesci – “Non siamo presuntuosi, anzi quando mancano alcuni calciatori avversari le partite sono più difficili perché chi gioca vuole mettersi in mostra. Non considero le assenze. L’Avellino usa un 4-2-4 con difesa bloccata, ha giocatori forti nell’uno contro uno ma io devo vincere e non posso pensare agli altri, piuttosto devo pensare al mio gioco.”

Al termine della seduta di rifinitura questa mattina dai rossoverdi al Taddei è stato infine diramato l'elenco dei 24 convocati per il match di domani.

L'elenco dei 24 convocati (preceduti dai rispettivi numeri di maglia)

Portieri: 1. Plizzari, 12. Bleve, 22. Sala.

Difensori: 3. Favalli, 13. Ferretti, 18. Marino, 4. Valjent, 2. Vitiello, 5. Signorini, 19. Zanon.

Centrocampisti: 6. Angiulli, 27. Bordin, 25. Defendi, 23. Paolucci, 8. Varone, 28. Capitani.

Attaccanti: 11. Albadoro, 24. Bombagi, 20. Candellone, 10. Finotto, 32. Montalto, 21. Tiscione, 16. Tremolada, 17. Taurino.

