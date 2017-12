14enne in coma, l'Avellino gli regala la maglia di D'Angelo Il giovane, colpito da un proiettile vagante, stava per aggregarsi all'Under 15 dei lupi

di Marco Festa

Attraverso un post sulla propria pagina facebook ufficiale, l'U.S. Avellino ha reso noto la promozione di una lodevole iniziativa per dimostrare vicinanza e solidarietà a un ragazzo casertano rimasto coinvolto in una drammatica vicenda di cronaca che ha fatto il giro di tutta Italia, ricordata nelle righe diffuse sul popolare social network.

"Luigi è in coma farmacologico, ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La sera della vigilia di Natale era in strada con alcuni amici, sul corso principale di Parete, piccola comunità casertana, quando è stato raggiunto alla testa da un proiettile. Un dramma per la famiglia, per gli amici e per quanti vogliono bene al 14enne il quale nei prossimi giorni avrebbe firmato un accordo con l’U.S. Avellino per aggregarsi alla formazione Under 15 allenata dal tecnico Bevilacqua, anch’egli tra la rappresentanza biancoverde che ha voluto essere vicina alla famiglia in questi tragici momenti. Domani sera, prima della gara Avellino - Ternana, il presidente Walter Taccone, insieme al capitano dell’Avellino, Angelo D'Angelo consegnerà la maglia da destinare a Luigi nelle mani del sindaco di Parete, Luigi Pellegrino, e di Massimo Nugnes, presidente della Frocalcio San Luciano Accademy, di cui fa parte proprio il giovanissimo calciatore, per il quale in tanti pregano, nella speranza che possa uscire dal coma farmacologico e riprendersi. Per riprendersi la vita."

In fondo al post tre hashtag #USAvellino #WeAreUS #ForzaLuigi. Il "Partenio-Lombardi", il popolo irpino, l torcida biancoverde, lo aspetta a braccia aperte. E allora sì, non resta che unirsi al grido: forza Luigi!