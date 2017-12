Avellino, 3 punti come una liberazione: 2-1 alla Ternana Gol di Asencio e Bidaoui, accorcia Tremolada. I lupi tornano al successo: mancava dal 24 ottobre

di Marco Festa

In diretta dallo stadio "Partenio-Lombardi" Avellino - Ternana:



Il tabellino.

Avellino – Ternana 2-1

Marcatori: pt 25' Asencio; st 9' Bidaoui, 48' Tremolada.

Avellino (4-4-2): Radu; Ngawa, Migliorini, Marchizza, Rizzato (30' st Pecorini); Molina, D’Angelo, Di Tacchio, Bidaoui; Asencio (25' Castaldo), Ardemagni (39' st Falasco). A disp.: Iuliano, Lezzerini, Moretti, Kresic, Camarà, Gavazzi, Paghera. All.: Novellino.

Ternana (4-3-1-2): Plizzari; Ferretti (32' st Taurino), Marino, Valjent, Favalli (26' st Zanon); Varone (1' st Tiscione), Paolucci, Angiulli; Tremolada; Albadoro, Finotto. A disp.: Bleve, Sala, Vitiello, Signorini, Candellone, Bombagi, Bordin, Capitani. All.: Pochesci.

Arbitro: Piscopo della sezione di Imperia. Assistenti: Capaldo della sezione di Napoli e Colella della sezione di Crotone. Quarto uomo: Baroni della sezione di Firenze.

Note: Ammoniti: Pauolucci e Di Tacchio per gioco falloso. Angoli: 4-5. Recupero: pt 0'; st 3'.

Secondo tempo:

48' - Pressing Ternana su Di Tacchio, che spazza, ma non c'è più tempo: triplice fischio finale di Piscopo. L'Avellino torna alla vittoria, che mancava dal 24 ottobre: 2-1 alla Ternana, gol di Asencio, Bidaoui e Tremolada. La Sud festeggia i lupi.

48' - Gol della Ternana. Tremolada all'incrocio dei pali dopo uno scambio corto con Albadoro.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Ammonito Di Tacchio poi palo della Ternana! Colpo di testa di Albadoro che si schianta sul legno alla sinistra di Radu.

39' - Ultimo cambio per l'Avellino: Ardemagni cede il posto a Falsasco.

38' - Radu provvidenziale col riflesso sul mancino del solito Tremolada, angolo per la Ternana, poi ancora Radu la fa sua sugli sviluppi del corner.

36' - Bidaoui a tu per tu con Plizzari dopo aver raccolto un pallone crossato dalla desra, il portiere dei rossoverdi chiude lo specchio della porta e la Ternana si salva.

35' - Tremolada col sinistro dal limite dell'area di rigore: palla a lato di un nulla alla sinistra di Radu. Poi Bidaoui, altro destro a giro respinto coi pugni da Plizzari mentre ricomincia a piovere.

32' - Taurino per Ferretti: ultimo cambio per Pochesci.

30' - Fuori Rizzato, più che positivo il suo rientro: al suo posto Pecorini. Ngawa scala a sinistra.

29' - Tiscione arma il destro e lo esplode: tiro potente, traiettoria insidiosa ma centrale, Radu risponde "presente".

27' - Diagonale rasoterra di Ardemagni catturato da Plizzari.

26' - Cambia pure la Ternana: Zanon rileva Favalli.

25' - Dentro Castaldo, gli fa posto Asencio.

23' - Paolucci, alto. Castaldo è pronto a entrare in campo.

20' - Bidaoui, altro destro a giro: blocca Plizzari.

12' - Ardemagni calcia sull'esterno della rete, messo giù in area di rigore, Piscopo lascia correre nonostante le proteste di D'Angelo e Asencio, che aveva servito il bomber dopo un uno-due.

9' - Il raddoppio dell'Avellino. Ardemagni fa correre Molina, che trova Bidaoui, palla sul destro e subito in buca d'angolo dal limite dell'area di rigore. Esplode il "Partenio-Lombardi".

6' - Bidaoui col destro, Plizzari blocca in due tempi.

5' - Ternana col 4-2-3-1.

1' - Si riparte con un cambio: Tiscione per Varone nella Ternana.

Primo tempo:

45' - Si va al riposo senza recupero. Avellino avanti all'intervallo grazie al gol al 25' di Asencio.

43' - Ardemagni anticipato, l'Avellino vanifica una buona ripartenza.

39' - Fallo di Paolucci su Di Tacchio: giallo.

36' - Contropiede dell'Avellino, spinto da D'Angelo, che tocca lateralmente per Molina: cross per Ardemagni, colpo di testa deviato da Valjent. Angolo per i lupi, allontanato dalla difesa delle fere.

31' - Avellino in controllo, la Ternana ha accusato il colpo.

25' - Avellino in vantaggio. Bidaoui cross basso per Asencio, che gira di prima intenzione verso la porta difesa da Plizzari: deviazione fatale di Valjent, lupi avanti.

23' - Angolo per la Ternana, la palla arriva sui piedi di Paolucci che ci prova al volo: conclusione abbondantemente alta sulla traversa.

21' - Bidaoui, servito da D'Angelo, si porta la palla sul sinistro e tira: alto.

20' - Molina, traversone per Asencio: colpo di testa a lato.

19' - Fucilata alta sulla traversa di Tremolada.

18' - Fase interlocutoria prolungata: Avellino e Ternana attente a chiudere tutti gli spazi agli avversari.

9' - Gran palla di Asencio per Molina, che rientra sul sinistro appena dentro l'area di rigore ma calcia alle stelle.

5' - Ferretti prova il destro: fuori.

4' - Fallo su Bidaoui, l'Avellino batte corto, fuori misura il cross di Di Tacchio.

3' - Ternana al tiro con Favalli, la palla si spegne abbondantemente a lato alla sinistra di Radu, che si era disteso in tuffo.

1' - Partiti. Nella Ternana forfait non annunciato di Montalto, per lui problema a un piede durante il riscaldamento: con Albadoro, in attacco, gioca Finotto.

0' - Squadre in campo. Non piove più, si gioca. Sta per iniziare Avellino - Ternana.

0' - Il presidente Taccone dona la maglia di D'Angelo al sindaco di Parete, Pellegrino: un regalo per il piccolo Luigi, quattordicenne colpito da un proiettile vagante alla vigilia di Natale: a breve si sarebbe aggregato all'Under 15 del club biancoverde. Le sue condizioni sono stazionarie. L'Avellino lo aspetta a braccia aperte.

0' - Arrivate le formazioni ufficiali: confermato l'undici iniziale ipotizzato alla vigilia da Ottopagine.it con l'unica eccezione del recupero in extremis di Di Tacchio, che stringe i denti e va in campo. Si rivede in panchina dopo una lunga assenza Gavazzi. Nella Ternana una sola sorpresa: Marino viene preferito a Vitiello in difesa.

0' - Buonasera dallo stadio "Partenio-Lombardi": conto alla rovescia per Avellino - Ternana, ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B. Il rettangolo verde è inzuppato d'acqua per effetto della pioggia battente che si abbatte da ore sul copoluogo irpino, ma da pochi minuti ha finalmente smesso di piovere e si dovrebbe giocare regolarmente. Alcuni tesserati hanno effettuato delle prove col pallone che in alcune zone di campo non rimbalza in maniera ottimale - come inevitabile - ma la situazione dovrebbe rientrare grazie al drenaggio dell'erba sintetica, soprattutto se il maltempo continuerà a garantire una tregua.