Avellino - Ternana 2-1: le pagelle Bidaoui versione "prova a prendermi", Rizzato: quando l'esperienza fa la differenza. Asencio c'è

di Marco Festa

Avellino - Ternana 2-1: le pagelle.

Avellino (4-4-2)

Radu 6.5: Sicuro in presa alta e quando chiamato in causa con le conclusioni dalla distanza. Strepitoso nel colpo di reni con cui nega a Tremolada la possibilità di riaprire la partita a sette minuti dal novantesimo. Non può nulla sullo stesso Tremolada al terzo minuto di recupero. Un gol che lo manda giustamente in bestia: avrebbe meritato di chiudere con la porta inviolata.

Ngawa 6.5: Puntuale nelle chiusure, tempestivo negli anticipi, a tutta birra nelle rincorse agli avversari. Il solito, imprescindibile, Ngawa. Provvidenziale il suo rientro.

Migliorini 6: Solita prestazione da leader del pacchetto arretrato, accorto e concreto in marcatura.

Marchizza 6.5: Centrale di sinistra: il suo ruolo. E si vede. Prestazione da giovane veterano del pacchetto arretrato. Annulla Finotto. Poco conta la sbavatura finale, in tandem con Migliorini, con l’uscita ritardata preludio al gioiello di Tremolada.

Rizzato 6.5: L’importanza della sua presenza si è notata nella corso della sua assenza prolungata. Esperienza al servizio della causa biancoverde: serviva come il pane. (30' st Pecorini sv: Bada al sodo per aiutare i compagni di reparto nella gestione del doppio vantaggio dimezzato in extremis da Tremolada.)

Molina 6: Mira poco precisa in avvio di gara, poi gara generosa, tutta corsa e polmoni, impreziosita dalla lucida assistenza per Bidaoui, che firma il 2-0.

D’Angelo 6.5: In trincea, da vero capitano. Lotta come un leone, pardon come un lupo.

Di Tacchio 6.5: Stringe i denti e va in campo, prezioso in fase di interdizione.

Bidaoui 7.5: Imprendibile. Una magia per servire ad Asencio il pallone tramutato in 1-0; un destro a giro chirurgico per blindare i tre punti. Fa la differenza.

Asencio 7: Fa a sportellate, duella con grinta e cattiveria agonistica con i difensori avversari. Lesto nella girate a rete che mette in discesa la partita. (25' Castaldo 6: Qualche palla persa, ma tiene in apprensione la retroguardia umbra quanto basta per aiutare l’Avellino a tenere alto il proprio baricentro.)

Ardemagni 6: Non parte benissimo, lento e macchinoso. Decisamente meglio nella ripresa quando dà il là all’azione del 2-0 innescando Molina ed arriva alla conclusione. (39' st Falasco sv: Vedi Pecorini.).

Novellino 6.5: “Mi sento sempre in discussione” aveva ammonito alla vigilia di una gara determinante per il suo futuro, portata a casa posizionando le pedine giuste al posto giusto nel suo scacchiere dopo una settimana all’insegna della sfrenata pre-tattica. La differenza la fanno sempre i calciatori (vedi Rizzato): quando sono a disposizione il suo Avellino è un altro Avellino.

Ternana (4-3-1-2): Plizzari 6.5; Ferretti 5.5 (32' st Taurino 6), Marino 5.5, Valjent 5, Favalli 5 (26' st Zanon 6); Varone 5 (1' st Tiscione 6), Paolucci 5.5, Angiulli 5; Tremolada 7; Albadoro 5.5, Finotto 5. All.: Pochesci 5.5.