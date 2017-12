Mercato, Avellino subito all'attacco: Palombi si può fare Per il centrocampo in costante rialzo le quotazioni di Ndoj (Brescia) e Altobelli (Pro Vercelli)

di Marco Festa

Senza respiro. Il calciomercato dell'Avellino è già iniziato con il summit, programmato, tenuto in giornata tra la dirigenza e mister Novellino. Sul tavolo diversi profili che potrebbero fare al caso dei lupi e significative novità. Il club biancoverde avrebbe infatti strappato una promessa a Lotito: se Simone Palmobi si muoverà dalla Lazio lo farà, salvo colpi di scena, per giocare in prestito all'ombra del Partenio.

Prima punta classe 1996, appetito da un folto nugolo di club in Cadetteria, Palombi ha realizzato 8 gol in 28 partite (uno proprio all'Avellino nel 4-1 al “Liberati” del 26 marzo 2017) nella scorsa stagione in Serie B, nella quale ha indossato la maglia della Ternana. In attesa di conoscere il futuro di Ardemagni, la scelta di andare all'assalto di Palombi, attaccante centrale, che quest'anno ha esordito anche in Serie A nella gara di esordio stagionale dei biancocelesti, all'Olimpico, contro la Spal, sarebbe stata determinata anche dalla volontà – lasciata intendere in conferenza stampa – da parte di Novellino di utilizzare Gavazzi come “sottopunta”, ovvero come trequartista. A centrocampo il numero di innesti varierà a seconda delle partenze (in uscita ci sono Paghera e Moretti), ma intanto sono allo stato attuale le opzioni Melegoni (Atalanta), Altobelli (Pro Vercelli) e Ndoj (Brescia) le più avviate. Si vedrà. E ancora una volta occhio alle sorprese. Intanto, ma quale sosta. Allacciate le cinture: è già calciomercato.