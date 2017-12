Alle 23 sul canale 696 la differita di Avellino - Ternana Su Otto Channel la telecronaca integrale del match: rivivi le emozioni del "Partenio-Lombardi"

Le partite dell'Avellino sono in esclusiva su OttoChannel: alle 23, andrà in onda sul canale 696 del digitale terrestre la differita integrale di Avellino - Ternana. Il match dello stadio "Partenio-Lombardi" in chiaro, sulle nostre frequenze. Telecronaca di Angelo Giuliani, commento di Marco Festa. Live streaming al link: www.ottochannel.tv/direttalive/