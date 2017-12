Avellino, aumenta la schiera di pretendenti per Ardemagni Un club di A e quattro di B sull'attaccante dei lupi. Spunta una terza pretendente per Paghera

di Marco Festa

L'Avellino saluta un 2017 vissuto in trincea, con una salvezza a tratti insperata conquistata con un gran girone di ritorno e il “giro di boa” del nuovo campionato a quota 25 punti, con un saldo di + 4 rispetto ad un anno fa. Un anno, il 2017, vissuto pure tra turbolenze societarie; nelle aule del TFN nei processi per il calcioscommesse e la presunta tentata combine di Catanzaro – Avellino del 5 maggio 2013, col popolo biancoverde col fiato sospeso. Augurandosi un 2018 meno caotico sia dentro, sia fuori dal campo, è tempo dunque di staccare la spina per qualche ora, ma solo in maniera virtuale perché il calciomercato non dorme mai. Nessuna sosta per i contatti febbrili che si susseguono per andare a definire le operazioni in entrata e in uscita. Sul fronte innesti le attenzioni sono ad ora focalizzate su Palombi per l'attacco; Ndoj, Altobelli e Melegoni per il centrocampo e pure su un paio di sorprese, una per la mediana, l'altra per le corsie laterali, sulle quali si sta lavorando sottotraccia ed intensamente. Non meno movimentato il capitolo relativo alle partenze, certe o possibili. Aumenta la schiera di pretendenti per Ardemagni: dopo Brescia, Venezia e Parma, sulle tracce del bomber ci sono anche Ascoli e, soprattutto, il Crotone di Zenga, che non disdegnerebbe di dare una chance in Serie A all'attaccante legato ai lupi sino al 30 giugno 2020. Tra i sicuri addii quello di Paghera, conteso da Brescia, Salernitana e Pescara mentre si cerca una sistemazione a titolo temporaneo, in Serie B, per Moretti. Sarà mandato a giocare Camarà, con la Casertana pronta ad accoglierlo tra le proprie fila mentre è sempre più verosimile il rientro all'Atalanta di Suagher, richiesto dalla Virtus Entella.