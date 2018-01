Avellino, non solo Cabezas: in arrivo il belga Wilmots Il centrocampista, figlio d'arte, era già stato accostato al club biancoverde la scorsa estate

di Marco Festa

Non solo Bryan Cabezas, ormai prossimo a vestire la maglia dell'Avellino. I biancoverdi sono scatenati sul mercato e stanno per chiudere con un altro classe 1997: il centrocampista belga Reno Wilmots, figlio d'arte di Marc, ora alla guida della Costa D'Avorio ed ex commissario tecnico del Belgio. Proprio dal Belgio rimablzano indiscrezioni non trascurabili circa l'imminente conclusione della trattativa.

Wilmots, già accostato all'Avellino nella scorsa estate, è un centrocampista centrale; vanta alcune presenze con la Nazionale Under 19 del proprio paese e, dopo aver militato tra le fila dello Standard di Liegi, veste attualmente la maglia del Koninklijke Sport Vereniging Roeselare (Serie B belga). Nei prossimi giorni, salvo colpi di scena, sarà dunque definito il suo arrivo a titolo definitivo in Irpinia.