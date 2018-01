Mercato delle altre: Ganz verso Ascoli Il Perugia fissa il prezzo per Di Carmine: 2 milioni di euro

Il calciomercato ha aperto i battenti ufficialmente soltanto ieri, ma tante squadre si stanno già muovendo sia in entrata, sia in uscita. Detto della cessione di Rizzo alla Sambenedettese da parte della Salernitana, riportiamo di seguito i principali movimenti della giornata. La cura Cosmi ha spinto l'Ascoli ad investire nuove risorse: in arrivo almeno due tra Ganz, Melchiorri e Selasi, calciatori che innalzerebbero il tasso tecnico dello sterile reparto offensivo, privo di Favilli fino a fine aprile. In uscita, invece, imminente il passaggio di Perez al Lecce. Lo Spezia, rinvigoritosi dopo gli ultimi risultati positivi, è a caccia di un centrocampista di esperienza: Biondini è il candidato numero uno a vestire la maglia bianconera. Occhio anche al Brescia, con il presidente Cellino che ha già annunciato una sorta di rivoluzione: in procinto di indossare la casacca biancazzurra è l'oramai ex Pescara Mazzotta, elemento assai gradito al tecnico Marino. Il Parma, privo di Ceravolo e forse anche di Calaiò almeno fino a febbraio, si rinfozerà con un bomber: Coda, Di Carmine e Cerri sono i primi nomi sul taccuino della dirigenza, che potrebbe intavolare una trattativa con il Foggia per lo scambio Dezi-Vacca e cedere Barillà all'Empoli. Se il Benevento decidesse di privarsi di Memushay e Viola, sarebbe una vera e propria asta, così come se Orsolini lasciasse Bergamo: il Bari è interessato a tutti e tre e potrebbe collocare altrove Nenè e Kozak.

Redazione Sport