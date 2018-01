Le ultime su Simone Palombi: ultimatum da Salerno? Le novità sull'attaccante

Quella di Simone Palombi rischia di diventare una telenovela non propriamente diverte per tutti i tifosi biancoverdi che, dopo aver vissuto un girone d'andata tra alti e bassi, sperano di accogliere quanto prima qualche giocatore di un certo spessore che possa far fare il cosiddetto salto di qualità. Non è certo un mistero che Simone Palombi sia profilo assai gradito e che i buoni rapporti con Claudio Lotito potrebbero far sbloccare l'operazione, ma in questi giorni si è registrato il deciso sorpasso della Salernitana e l'affare potrebbe andare in porto tra martedi e mercoledì per la gioia di un Colantuono non propriamente soddisfatto dei tre attaccanti attualmente a disposizione. Palombi, che in B ha fatto piuttosto bene a Terni pur essendo alla sua prima esperienza tra i professionisti, è a caccia di un club che gli permetta di giocare con maggiore continuità, è fuori rosa a Roma dopo un confronto con Inzaghi e avrebbe accettato di buon grado la proposta del Carpi, ma i biancorossi si sono rinforzati con Melchiorri e hanno depennato il suo nome dalla lista dei papabili. Lotito spinge ovviamente per Salerno, l'attaccante ha ancora qualche dubbio e per questo l'Avellino resta alla finestra, ma non lo farà in eterno: la sensazione è che se entro 2-3 giorni tutto resterà così, il presidente Taccone possa virare su altri obiettivi, sia giovani e sia di esperienza.

Redazione Sport