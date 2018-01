Avellino, alle 21 su Otto Channel 696 Walter Taccone a 0825 Telefonate in diretta allo 0825/23743; sms, whatsapp e whatsapp audio al 3428725223

Questa sera alle 21 su Otto Channel (canale 696 del digitale terrestre) torna "0825": rubrica di approfondimento totalmente dedicata all’U.S. Avellino. Prima puntata del 2018, diciottesimo appuntamento stagionale: fari puntati sul calciomercato con tutte le indiscrezioni e le ultimissime sulle trattative dei biancoverdi.

In collegamento telefonico il presidente Walter Taccone e il presidente della Juve Stabia Francesco Manniello. In studio, con Angelo Giuliani e Marco Festa, il giornalista Silvio Elia Ferrara.

Linee aperte per i tifosi: per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743; potete partecipare inviando le vostre domande e considerazioni anche attraverso sms e messaggi WhatsApp (di testo ed audio) al 3428725223: saranno letti e ascoltati in studio.

Diretta streaming al link: www.ottochannel.tv/direttalive/