Calciomercato Avellino: derby campano per Camará Il procuratore Accardi sta valutando le richieste pervenute: priorità alla continuità d'impiego

di Marco Festa

Saluterà l'Irpinia a titolo temporaneo per andare a giocare con continuità in Serie C. Per Idrissa Camará il futuro potrebbe essere ancora in Campania. Dopo Casertana e Reggiana ha infatti palesato il suo interesse per l'esterno d'attacco africano anche la Paganese: richieste al vaglio del procuratore Beppe Accardi, che, al pari dell'Avellino, vuole accertarsi dell'effettiva continuità d'impiego che le pretendenti garantirebbero al nazionale della Guinea-Bissau. Autore dell'assit per il gol vittoria di Castaldo, contro il Brescia, nella prima giornata di andata del campionato di Serie B in corso, Camará non è riuscito a ritagliarsi grande spazio tra le fila irpine totalizzando solo 147 minuti in campo tra Cadetteria (8 presenze) e Coppa Italia (1 presenza).