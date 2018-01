Mercato delle altre: colpo in attacco per il Parma No di Calaiò al Foggia, possibile scambio tra i rossoneri e il Bari

Il fine settimana non ha regalato particolari sussulti per quanto riguarda il mercato in cadetteria. Zero ufficialità, tante voci e molte smentite di rito, tipiche di un periodo in cui ogni addetto ai lavori partecipa al cosiddetto "gioco delle parti" portando l'acqua al proprio mulino. La notizia più interessante arriva da Novara: i piemontesi, a caccia di 3-4 rinforzi di spessore per avvicinarsi nuovamente alla zona play off dopo il calo di dicembre, hanno ceduto l'attaccante rivelazione Da Cruz al Parma. I ducali, contestualmente, hanno blindato Dezi, proposto in cambio il centrocampista Barillà e la seconda punta Siligardi e avviato i contatti con la dirigenza del Genoa per il forte terzino Fiamozzi, destinato a prendere il posto del giovane Germoni. L'ex Ternana rientrerà alla Lazio dopo sei mesi tutt'altro che indimenticabili e potrebbe firmare per l'Ascoli, che spera ancora di convincere la Salernitana a cedere Francesco Della Rocca ad una cifra accessibile, magari nell'ambito di uno scambio con il mediano Bianchi. Il Bari è ancora molto attivo: contatti avviati con Fabiani per l'acquisto a titolo definitivo di Moses Odjer, in uscita possibile il passaggio di Sabelli al Brescia. Si parla anche di uno scambio con il Foggia: Empereur in biancorosso, Tonelli in rossonero. Il Cesena, prima di salutare Konè (in direzione Empoli), accoglie Suagher e spera nel sì di Giuseppe Rizzo, tuttavia promesso sposo della Sambenedettese, che vuole anche Kadi, Bocalon e Cicerelli in virtù degli ottimi rapporti con la Salernitana. E' autentica asta per Calaiò: Foggia, Ternana, Pro Vercelli e altri 2-3 club cadetti hanno proposto contratti interessanti, il Parma non se ne priverà se non dopo aver tentato l'assalto a Di Carmine,che il Perugia valuta 1,8 milioni di euro. Il Palermo cede Embalo al Brescia e tratta la cessione di Nestoroski al Torino di Mazzarri.

Redazione Sport