Avellino, Wilmots: firma e passeggiata in centro con papà Marc ESCLUSIVA 696 TV | Le immagini del centrocampista belga, figlio d'arte, dopo la firma con i lupi

di Marco Festa

Contratto pluriennale, firmato negli uffici della “Futura Diagnostica”, in Corso Vittorio Emanuele, alla presenza del presidente Walter Taccone, del suo entourage e, soprattutto, di suo padre Marc, gloria del calcio belga (con cui ha giocato quattro mondiali) ed ex c.t. della Nazionale: è ufficialmente iniziata (manca solo l'annuncio) l'avventura del centrocampista Reno Wilmots ('97) con la maglia dell'Avellino. Si allenerà in prima squadra, agli ordini di Novellino, aggregato per un periodo di "apprendistato" in Primavera. Il primo acquisto della finestra invernale di calciomercato dei lupi ha fatto capolino in Tribuna Terminio questo pomeriggio, con il celebre papà già al seguito, per assistere alla seduta di allenamento pomeridiana dei suoi nuovi compagni di squadra prima di trasferirsi in centro città per il fatidico “nero su bianco”. Sorridente il presidente Taccone al momento dell'uscita della delegazione belga, dopo il sì formale: ha salutato cordialmente i Wilmots, che si sono concessi una passeggiata tra le strade del capoluogo irpino per poi recarsi a cena tra qualche sguardo incuriosito. Clima disteso e soddisfazione collettiva certificata dall'occhiolino di Wilmots "senior" alla telecamera di 696 TV Otto Channel mentre camminava a passo svelto con un portadocumenti tra le sue mani. E così, ecco un nuovo belga ad Avellino: un figlio d'arte che avrà l'onere e l'onore di portare un nome pesante, pesantissimo, sulle spalle.

