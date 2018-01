Alle 21 torna "Derby Serie B" su 696 TV Otto Channel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

Primo appuntamento del 2018 con "Derby Serie B": il format di 696 TV OttoChannel, condotto da Carmine Quaglia, torna dopo la pausa invernale e presenta, questa sera a partire dalle 21, le prospettive di Avellino e Salernitana attese al rientro in campo sabato 20 (la Salernitana ospiterà il Venezia) e domenica 21 (l'Avellino sarà di scena al Rigamonti di Brescia). Grafiche, immagini, interviste e commenti: ospiti in studio Annibile Discepolo, Maurizio Grillo e Peppe Iannicelli. Focus sul mercato biancoverde e granata e spazio al post-gara dell'amichevole persa dai lupi, nel pomeriggio contro il Frosinone allo Stirpe. Telespettatori come sempre protagonisti: per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223. Vi aspettiamo.

