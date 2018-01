Avellino, non solo De Risio: lupi vicini a Mastalli Calciomercato in fermento in casa biancoverde: due piste calde anche per la difesa

di Marco Festa

Mandata in archivio l'amichevole con il Frosinone, l'Avellino si rituffa sul mercato ed è pronto a consegnare a Novellino almeno un paio di pedine in vista della trasferta di Brescia. Attenzioni rivolte al centrocampo dove con un'operazione lampo, tenuta sottotraccia, è stato raggiunto un accordo con il centrocampista Carlo De Risio, ex tra le altre di Juve Stabia e Benevento. Il mediano si svincolerà dal Padova con cui era in scadenza di contratto - dopo aver rifiutato una proposta di rinnovo biennale - per legarsi sino al 2020 con la società biancoverde. Già da martedì De Risio, salvo intoppi burocratici, si allenerà al “Partenio-Lombardi” con i suoi nuovi compagni di squadra insieme all'esterno ecuadoriano Bryan Cabezas, atteso in città nella serata di domani.

De Risio, Cabezas, ma non solo: la lunga trattativa per Alessandro Mastalli è infatti a un possibile punto di svolta. La distanza tra richiesta della Juve Stabia (500mila euro) e offerta dell'Avellino (350mila euro) per il cartellino del talento scuola Milan è stata sensibilmente ridotte: la “fumata bianca” per il suo trasferimento in Irpinia non è mai stata così vicina dal levarsi coi crismi dell'ufficialità. Si continua dunque a lavorare per limare i dettagli. Due negoziazioni concluse, la terza prossima a un esito positivo, e un bivio per la difesa per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Emanuele Suagher: in cima alla lista dei desideri del tecnico di Montemarano resta l'esperto Adriano Russo, ieri avversario in maglia Frosinone, ma intanto è stato sondato il terreno con il ChievoVerona per Mattia Bani, centrale ventiquattrenne ex, tra le altre, della Pro Vercelli.