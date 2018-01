Avellino, slitta a mercoledì l'arrivo di Cabezas De Risio non ha ancora firmato: ecco la chiave per uscire dal clima di tensione con il Padova

di Marco Festa

Non era in campo questo pomeriggio al “Partenio-Lombardi” Carlo De Risio, al centro di un caso tra l'Avellino e il Padova. Il club veneto non retrocede dalle proprie posizioni: vuole un valido indennizzo per svincolare il mediano - che stamane ha sostenuto le visite mediche presso la Casa di cura “Santa Rita” - dal suo contratto in scadenza. Gli ultimi dettagli sembravano limati, tutto, ma la realtà dei fattti è che non c'è ancora la definitiva “fumata bianca”. La soluzione finale alla vicenda potrebbe essere rappresentata dalla rinuncia ad un paio di mensilità da parte del centrocampista, richiesto – come anticipato già ieri mattina da Ottopagine.it - anche da Brescia e Ternana. Mentre il giocatore è in albergo, in attesa di novità, si continua dunque a cercare la quadratura del cerchio che darebbe il via libera al “nero su bianco” per il vincolo coi lupi sino al 30 giugno 2020. È nel contempo slittato a domani sera l'arrivo in Irpinia di Bryan Cabezas, ma in questo caso nessun pericolo o problema di sorta: ultimi documenti approntati in giornata, da mercoledì sarà un calciatore dell'Avellino e a disposizione di Novellino.