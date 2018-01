Falasco: "A Brescia per i 3 punti, Gavazzi miglior acquisto" Il difensore dell'Avellino, con il collega di reparto Ngawa, ospite del Liceo Classico "Colletta"

di Marco Festa

Questa mattina i difensori dell'U.S. Avellino Nicola Falasco e Pierre-Yves Ngawa hanno preso parte, da ospiti d'eccezione, all'assemblea del Liceo Classico Convitto Nazionale “Pietro Colletta” per confrontarsi insieme con i ragazzi della scuola su tematiche del calcio e in particolare sull'importanza e “la passione per lo sport nei millenians, tanto legati a tecnologia e social”. Pioggia di domande e curiosità per i calciatori biancoverdi.

A margine dell'incontro parola, sul fronte campo e attualità, allo stesso Falasco: «Sto molto bene e mi sento pronto per questo finale di stagione. Dobbiamo cercare di vincere la prima partita per poi far bene in quelle successive. dovrà essere l’inizio di un nuovo campionato, andiamo a Brescia (sarà tra gli ex di turno, ndr) per disputare una bella partita e portare a casa i tre punti» ha esordito il cursore di fascia mancina di Piove di Sacco. Idee chiare sul calciomercato in pieno corso di svolgimento: «A mio avviso il miglior acquisto che avremmo potuto fare a gennaio è il rientro di Gavazzi che può darci una mano infinita con la sua qualità e la sua esperienza.»

