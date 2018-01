Caso Catanzaro, l'Avellino torna in aula il 13 febbraio Verrà discusso il ricorso della Procura Federale avverso il proscioglimento di tutti i deferiti

di Marco Festa

Il prossimo 13 febbraio l’Avellino tornerà nelle aule della giustizia sportiva, davanti alla Corte Federale d’Appello. L'organo giudicante è chiamato a decidere se accogliere o rigettare il ricorso presentato dalla Procura Federale avverso il proscioglimento di tutti i deferiti per la presunta tentata combine di Catanzaro – Avellino del 5 maggio 2013. Il dispositivo con le motivazioni alla base dell’assoluzione di tutti gli imputati, determinata in maniera netta e perentoria in primo grado della commissione presieduta da Cesare Mastrocola, era stato emesso lo scorso 19 dicembre (clicca qui per rileggerlo).