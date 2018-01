Brescia - Avellino: convocati e possibili scelte di Novellino Ventuno calciatori a disposizione del tecnico di Montemarano, pronto a lanciare De Risio titolare

di Marco Festa

Allenamento di rifinitura questa mattina al “Partenio-Lombardi” per l'Avellino. A margine della consueta conferenza stampa pre-gara il tecnico Walter Alfredo Novellino ha diramato l'elenco dei convocati. Non fanno parte dell'elenco l'acciaccato Ardemagni; gli infortunati Lasik, Morosini, Iuliano e Rizzato; per scelta tecnica Gliha, Moretti e Paghera. Per la sfida di domani (ore 15) contro il Brescia il tecnico di Montemarano punterà sul rodato 4-4-1-1. Gli interpreti: Radu in porta; Ngawa, Kresic, Migliorini e Falasco in difesa; Molina, De Risio (già pronto all'esordio in biancoverde, ndr), D'Angelo o Di Tacchio (quest'ultimo, come riferito dal mister in sala stampa ha qualche piccolo problema fisico, ndr) e Bidaoui a centrocampo; Castaldo a supporto dell'unica punta Asencio. Prima chiamata per un'altro neo-acquisto: il centrocampista belga Wilmots.

L'elenco dei 21 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 1. Radu, 22. Lezzerini, 28. Pozzi.

Difensori: 13. Falasco, 5. Kresic, 3. Marchizza, 6. Migliorini, 15. Ngawa, 2. Pecorini.

Centrocampisti: 8. D’Angelo, 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 24. Evangelista, 11. Gavazzi, 27. Laverone, 17. Molina, 33. Wilmots.

Attaccanti: 19. Asencio, 26. Bidaoui, 7. Camarà, 10. Castaldo.