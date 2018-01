Castaldo: "Abbiamo vinto anche grazie ai nostri tifosi" L'attaccante: "Tutti uniti per battere la Cremonese, lo stadio sarà la nostra forza"

di Redazione Sport

Durante la trasmissione Derby in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto l'attaccante Luigi Castaldo, tra i migliori in campo in assoluto e autentico trascinatore nei momenti di maggiore difficoltà: "E' stata una vittoria molto importante, purtroppo c'erano stati quei dieci minuti di calo che avevano permesso al Brescia di passare in vantaggio. Il problema è stato abbassare la guardia dopo lo 0-1, in questa categoria non si può mai abbassare la guardia perchè l'avversario ti punisce immediatamente: a me dispiace perchè per una piccola disattenzione si rischia di buttare al vento tutto il lavoro di una settimana. Nell'intervallo ci siamo parlati e, insieme al mister, abbiamo corretto gli errori ripartendo con forza e determinazione. Tutto sommato credo che il successo sia meritato, non è facile per nessuno conquistare tre punti in uno stadio del genere e contro un Brescia che aveva bisogno di punti. La mia prova? Senza sacrificio non si va da nessuna parte, io per primo devo dare sempre di più per essere anche da esempio per i miei compagni."

Castaldo prosegue: "Sono stato fortunato in occasione del gol perchè la palla è rimasta al centro dell'area, ho calciato con l'esterno per non permettere al portiere di arrivarci. La mia dedica è per mio padre, è il minimo che posso fare per una persona che continua a darmi una mano dall'alto. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, affrontiamo una squadra forte allenata da una grande persona come Tesser. Con l'aiuto del nostro pubblico possiamo fare bene, lo strappo è totalmente ricucito e noi sappiamo benissimo che la gente è la nostra forza: è anche merito solo se oggi abbiamo fatto una grande partita vincendola in rimonta. Tutti insieme dobbiamo battere la Cremonese: solo con un risultato positivo la settimana prossima potremo dare un senso a queste ultime due vittorie, la continuità in questa categoria è fondamentale. Il gruppo sta crescendo sempre di più, gente esperta come me, D'Angelo e Laverone deve assolutamente dare una mano ai più giovani e aiutarli nel percorso di crescita. Siamo una squadra che deve credere nei propri mezzi e scendere in campo senza paura."