VIDEO | Taccone, duro sfogo in diretta a 696 TV Otto Channel Il presidente è intervenuto nel corso di 0825 dopo il successo (2-3) dell'Avellino a Brescia

di Marco Festa

Sta facendo il giro del web l'intervento telefonico di Walter Taccone a 696 TV Otto Channel nel corso del consueto appuntamento domenicale con 0825. Il presidente dei biancoverdi, in ogni caso ovviamente soddisfatto per il successo dei lupi a Brescia, si è lasciato andare a un duro sfogo nel commentare l'intricata vicenda relativa all'ecuadoriano Bryan Cabezas, prima di rincarare la dose in merito al suo futuro al vertice del club irpino lamentando inoltre la scarsa affluenza di tifosi al "Partenio-Lombardi". Taccone ha infine confermato i negoziati in pieno corso per il difensore Leonardo Blanchard (Carpi).

Clicca qui per vedere e ascoltare l'intervento integrale di Walter Taccone a 696 TV Otto Channel nel corso di '825 (video tratto da OttoChannel.tv)