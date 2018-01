Cabezas: "Avellino o Independiente? Priorità alla famiglia" Le ultimissime sul futuro dell'esterno ecuadoriano che ha parlato a un TV argentina

di Marco Festa

Sono ore decisive per il futuro di Bryan Cabezas: promesso sposo dell’Avellino, corteggiatissimo dall’Independiente de Avellaneda. L’esterno ecuadoriano ha rilasciato alcune dichiarazioni alla TV argentina “Área Deportiva” durante la trasmissione "Las Voces del Fútbol": «Sono tranquillo, sperando che si risolva presto la fase di stallo relativa alla mia situazione. L’unica cosa che è certa è che devo prendere la decisione migliore per me e la mia famiglia.» - ha esoridito Cabezas - «Interesso all’Indipendente e dell’Avellino, tutta la situazione va analizzata a fondo, non ho firmato ancora con nessuno. La mia compagna partorirà tra un mese e mezzo. Stiamo valutando il da farsi. Ho contratto pluriennale con l’Atalanta dalla quale, a prescindere dalla destinazione, andrò via in prestito. Anche l’Atalanta ha fatto le sue valutazioni affinché compia la scelta migliore per il mio futuro. In questi giorni si decide tutto. Non mi va di fare paragoni tra le due opportunità di scelta che ho. Se dovessi giocare nell’Independiente spero di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società.» Entro domani dentro o fuori.

Fonte: StudioFútbol