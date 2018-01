Asencio: "Arrabbiato per non aver segnato" L'attaccante: "Prendiamoci questo punto, faremo un gran girone di ritorno"

di Redazione Sport

Intervenuto durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre), l'attaccante dell'Avellino Raul Asencio ha analizzato così la partita di oggi: “Sono molto arrabbiato perché non siamo riusciti a trovare la via del gol, ma è un buon punto ottenuto a cospetto di una Cremonese che non è in alta classifica per caso, ma che abbiamo messo sotto per quasi tutta la gara. I loro difensori hanno fatto una bella partita, personalmente ho provato in tutti i modi a battere il loro portiere, ma non ci sono riuscito. La gara è stata intensa, siamo stati bravi a combattere su tutti i palloni senza avere la fortuna di sbloccarla. Il mio ingresso? All’inizio avevo un po’ di paura perché ero reduce da un piccolo infortunio, sapevo che sarei partito dalla panchina. Peccato per quel tiro in girata che è terminato alto di poco”. Asencio prosegue: “Prima dell'inizio del 2018 ho detto che nel girone di ritorno ci saremmo divertiti, ce la stiamo mettendo tutta per scalare posizioni in classifica. Dispiace per non aver fatto gol, ma la rete arriverà. Siamo sulla strada giusta, non dobbiamo rammaricarci per questo pareggio: portiamoci a casa il punto e speriamo che Castaldo si rimetta subito in sesto perché in attacco siamo pochi. Chiunque arriverà ad Avellino per darci una mano sarà accolto a braccia aperte, speriamo vengano grandi calciatori”.

Clicca qui per vedere l'intervista integrale, post Avellino - Cremonese 0-0, rilasciata da Raùl Asencio a 696 TV Otto Channel (video tratto da OttoChannel.tv)