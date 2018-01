Tesser: "Un onore aver allenato ad Avellino" Il mister: "Loro meglio nel secondo tempo. Ardemagni? Mi piace"

di Redazione Sport

Applaudito da tutto lo stadio e salutato con affetto dai suoi ex calciatori, il tecnico della Cremonese Attilio Tesser ha parlato così durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel: “Primo tempo equilibrato, con due occasioni per parte. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo e l’Avellino è stato bravo a crearci dei problemi, non è stata la solita Cremonese che siete abituati a vedere anche quando giochiamo in trasferta. Ci prendiamo questo puto consapevoli di dover migliorare molto, voglio fare i complimenti a Cinaglia che, pur avendo avuto la febbre fino a metà della settimana scorsa, non ha mollato un centimetro. E’ un’ottima alternativa ad Almici”. Sulle prospettive delle due squadre in vista del girone di ritorno: “Ora comincia un altro campionato, penso che stiamo parlando di due buone squadre che fanno parte di un torneo equilibrato in cui solo Bari, Parma, Empoli, Palermo e Frosinone sono un gradino superiore alle altre. Nella parte centrale della classifica ci sono squadre come Perugia, Pescara, Cittadella e lo stesso Avellino che possono giocarsela fino alla fine, i biancoverdi hanno un potenziale molto importante e hanno fatto anche mercato in una certa maniera. Tutto può accadere, la parola passa al campo come sempre”.

A proposito di mercato, voci di corridoio parlano con insistenza di un possibile passaggio di Matteo Ardemagni proprio alla Cremonese: “Ardemagni è uno degli attaccanti più forti della categoria, non so se faremo altre operazioni e non so se andremo su un altro attaccante. Dopo l’infortunio di Mokulu è arrivato Gomez, vedremo la società che idee ha in merito. Ribadisco, però, che Matteo è un ragazzo importante, con qualità che possono fare la differenza in serie B”. Infine sull'accoglienza dei tifosi: “Sono stato veramente molto bene in irpinia, c'è sempre stata stima reciproca tra le varie componenti. Ricordo che in quel campionato siamo rimasti due mesi nella zona play off, abbiamo conquistato sei vittorie consecutive ottenendo un record per l’Avellino in serie B. Ringrazio tutto lo stadio per l’accoglienza, anche la società biancoverde si è sempre comportata benissimo e sono amici che ho ritrovato volentieri. Fa piacere perché non capita tutti i giorni di essere applauditi pur non avendo fatto nulla di eccezionale: in fondo è arrivata soltanto una salvezza. Di certo c’è che aver rappresentato l’Avellino è stato un grande onore per me sotto tutti i punti di vista”.

Clicca qui per vedere l'intervista integrale, post Avellino - Cremonese 0-0, rilasciata da Attilio Tesser a 696 TV Otto Channel (video tratto da OttoChannel.tv)