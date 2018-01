Ngawa: "Buona prova. Mercato? Sto bene ad Avellino" Il difensore tra i migliori in campo: "Peccato per l'assenza dei tifosi a Foggia"

di Redazione Sport

Tra i migliori in campo in senso assoluto, il difensore dell'Avellino Pierre-Yves Ngawa è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di OttoChannel durante la trasmissione OffSide in onda ogni sabato alle ore 17: "Peccato non aver conquistato la vittoria: la Cremonese è una buona squadra e si trova nelle zone alte della classifica, ma abbiamo disputato una grande gara. La squadra ha capito che stiamo migliorando e che siamo pronti per fare la guerra contro tutti, c’è soddisfazione per la prestazione. La fase difensiva è fondamentale, non sempre i nostri attaccanti possono segnare 2-3 gol per sopperire alle reti subite. Anche le prestazioni della retroguardia possono aiutare gli elementi del reparto offensivo a scendere in campo con maggiore serenità. La mia prova? Sono a disposizione dell’allenatore e gioco dove vuole". Dopo aver chiarito che le voci di mercato non rappresentano un elemento di distrazione perchè "Non mi interessa parlare del futuro, sono molto felice di indossare la maglia dell’Avellino e di altro non parlo. Qua sto bene", Ngawa ha rivolto un pensiero ai tifosi e alla prossima sfida contro il Foggia che si giocherà a porte chiuse: "Chiaramente dispiace non poter godere della spinta del pubblico, ma noi siamo professionisti e dobbiamo scendere sempre in campo con l'obiettivo di dare il massimo a prescindere da tutto. Speriamo di tornare da Foggia con un risultato positivo per regalare una gioia ai nostri tifosi anche se non potranno seguirci".

