Altri campi: l'Empoli asfalta il Bari, risale la Pro Vercelli Avellino a -3 dai play off, domani Cittadella-Frosinone

In attesa del posticipo tra Cittadella e Frosinone e della gara della Salernitana a Terni, si sta completando il quadro della seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie B. Il colpo del sabato lo mette a segno l'Empoli che, sfruttando anche alcune scelte di formazione davvero discutibili del tecnico Grosso, espugna il San Nicola di Bari con il rotondo, ma più che meritato risultato di 4-0, merito anche della strepitosa performance della coppia d'attacco composta da Caputo e Donnarumma. Davvero singolare che la Salernitana stia cercando un attaccante di qualità quando, fino a giugno, aveva in organico uno dei bomber più prolifici della categoria, lasciato partire a cuor leggero per esigenze tattiche dando spazio a due elementi come Bocalon e Rodriguez che non hanno saputo rimpiazzarlo a dovere. Tornando alla gara, l'Empoli ha lanciato un segnale chiarissimo alla concorrenza: i toscani, per la promozione diretta, ci sono e daranno filo da torcere a tutti. Il Bari, invece, si conferma Galano-dipendente e, al momento, gli innesti del mercato invernale non hanno affatto inciso. Vola il Palermo di Tedino che, pur rischiando grosso nel finale (miracolo di Posavec su Caracciolo) vince per 2-0 sul Brescia e si tiene stretta la vetta della classifica. 0-0 tra Avellino e Cremonese: una buona prestazione non è bastata ai biancoverdi per prevalere su un avversario capace di conquistare al Partenio il nono risultato utile consecutivo.

Il Foggia si conferma squadra incredibilmente bella in trasferta e vince per 2-1 a Chiavari: una rete straordinaria di Kragl e il solito Mazzeo mandano a tappeto la Virtus Entella, cui cura Aglietti non sta sortendo gli effetti sperati. 2-1 del Carpi sullo Spezia: i ragazzi di Calabro, trascinati da un grande Mbakogu, si rilanciano alla grande in zona play off e vincono tutto sommato con merito uno scontro diretto brutto per 45 minuti e molto intenso nella ripresa. Tra le polemiche, invece, il Parma batte per 3-0 un Novara penalizzato da qualche decisione dell'arbitro Saia e dal palo colpito da Ronaldo sul risultato di 0-0. I ducali si godono la ritrovata confidenza con il gol e il rientro in campo di Caracciolo. 1-0 del Venezia sul Cesena, vittoria fondamentale della Pro Vercelli sull'Ascoli in uno scontro salvezza da brividi: trionfo per Grassadonia nel giorno del suo ritorno in panchina. Ieri il Perugia di Breda ha espugnato l'Adriatico di Pescara. Ecco la classifica aggiornata: Palermo 43, Frosinone, Empoli 40, Cremonese, Parma 36, Bari,Cittadella 35, Venezia, Carpi 32, Pescara, Spezia 31, Salernitana, Avellino 29, Novara 27, Foggia 25, Cesena, Entella 24, Brescia 23, Pro Vercelli, Ternana 21, Ascoli 20.

Redazione Sport