Avellino - Cremonese 0-0: le pagelle Ngawa da applausi, De Risio si fa valere, Gavazzi c'è. Asencio tra sfortuna e mira fuori fuoco

di Marco Festa

Avellino - Cremonese 0-0: le pagelle.

Avellino (4-4-1-1)

Radu 6.5: Reattivo nelle rare volte in cui viene chiamato in causa: bel riflesso in controtempo su deviazione ravvicinata in scivolata di Migliorini (22'), attento anche nell'intervento a mano aperta a stoppare un passaggio basso arretrato di Castrovilli, che aveva preso la linea di fondo (47'). Sicuro in presa alta.

Laverone 6: Imprecisa la mira di cross e conclusioni. Non si risparmia nel garantire il proprio dinamismo in fase di spinta e presidia senza sostanziali affanni la corsia di competenza.

Migliorini 6: Rischia l'autogol con una scivolata all'interno dell'area di rigore, Castrovilli gli crea qualche grattacapo con la sua velocità. Si fa valere nel gioco aereo.

Ngawa 7: Un calciatore intelligente: sempre al posto giusto nel momento giusto, perfetto nella scelta di tempo degli interventi, tempestivo nelle diagonali, pulito negli interventi. Destra, sinistra o centro non fa differenza: è un gran difensore e lo sta dimostrando.

Marchizza 6.5: Duro al punto giusto negli interventi difensivi, costante in fase di spinta con l'unico neo di più di un traversone fuori misura: errore perdonabile per lui che di mestiere fa il centrale.

Gavazzi 6.5: Un piacere rivederlo in campo per tutta la partita con la sua facilità di corsa ed esperienza. Sciupa una buona palla-gol al 29' non riuscendo a dare forza e angolazione al proprio destro dopo aver attaccato lo spazio alla grande. Si danna l'anima per creare situazioni di pericolo svariando su tutto il fronte d'attacco.

De Risio 6.5: Solido, concreto. Recupera un buon numero di palloni, non tira mai indietro la gamba nei contrasti, ribalta il fronte di gioco con rapidità e precisione dispensando pure una bella palla dentro per una girata di poco alta di Asencio. Dalla Serie C alla Serie B senza accusare il colpo. In campo con personalità.

Di Tacchio 6: Al 35' contrasto con Arini e il pallone esplode. Si fa sentire sulle caviglie degli avversari. Al 36' taglia col sinistro, su calcio piazzato, un gran pallone all'interno dell'area di rigore: Ujkani si supera sull'incornata di Asencio.

Bidaoui 6: Sorvegliato speciale, semina il panico a sprazzi nella difesa della Cremonese. Apprezzabile anche l'impegno in fase di copertura quando rincula fino al vertice sinistro della propria area di rigore.

D'Angelo 6: Fa legna in mezzo al campo, non riesce però ad incidere nella posizione di trequartista alle spalle di Castaldo. Da segnalare un suo colpo di testa parato da Ujkani al 27'.

Castaldo s.v.: Sfortunatissimo. Contrattura al polpaccio della coscia destra, l'Avellino incrocia le dita sperando di riaverlo subito a disposizione. (19' pt Asencio 6: Maledice Ujkani al 40' per il balzo con cui gli nega la gioia del gol su perentorio stacco aereo. Tredici minuti prima una girata al volo di poco alta su invito di De Risio. Gli manca solo un pizzico di cinismo e cattiveria nelle conclusioni fronte alla porta.).

Novellino 6.5: Ngawa al centro della difesa gli permette di assestare il pacchetto arretrato. Il 4-4-1-1 che diventa 4-2-3-1 spiazza la Cremonese di Tesser: con De Risio ha l'opzione del doppio mediano da poter continuare a utilizzare. Perde subito Castaldo, ma ha ormai rilanciato Gavazzi e con l'arrivo di Cabezas avrà una preziosa freccia in più all'arco in zona d'attacco.

Cremonese (4-3-1-2): Ujkani 6.5; Cinaglia 6.5, Canini 5.5, Garcia Tena 6, Renzetti 6; Arini 6.5, Pesce 6 (39' st Cinelli sv), Cavion 6; Castrovilli 6 (22' st Piccolo 6); Brighenti 5.5, Paulinho 5 (34' st Scappini sv). All.: Tesser 6.

Arbitro: Di Paolo della sezione di Avezzano 5.5.