Avellino, Cabezas e Morero in campo. Ora sotto con Okwonkwo Per giugno opzionato il centrocampista Valencia (Bologna) e preso il difensore Gargiulo (Aversa)

di Marco Festa

Dentro Bryan Cabezas (a titolo temporaneo) e Santiago Eduardo Morero (contratto sino al 30 giugno 2019): è iniziato il rush finale di mercato dell'Avellino. Questo pomeriggio al "Partenio-Lombardi", dove è iniziata la preparazione in vista della trasferta di Foggia, l'esterno ecuadoriano e il difensore argentino hanno sostenuto il primo allenamento in biancoverde. In archivio un lunedì con una doppia novità ed è già conto alla rovescia per un martedì che potrebbe riservare ulteriori innesti in organico. Si attende infatti la “fumata bianca” per Riccardo Orosolini al Bologna, sponda Juventus, per ottenere il concomitante via libera del club emiliano al prestito del diciannovenne attaccante nigeriano Orji Okwonkwo. L'ultima operazione in entrata, dopo Okwonkwo, l'Avellino vorrebbe però condurla in porto con l'inserimento in organico di un centrocampista: la mezzala Alessandro Mastalli della Juve Stabia, obiettivo mai realmente accantonato, che come Morero si è accomodato in panchina nell'ultima gara delle vespe (sconfitta per 3-1 a Trapani, ndr). Intanto si programma già il futuro: per giugno strappata un'opzione agli stessi felsinei per il centrocampista centrale colombiano, classe '98, Juan Manuel Valencia e preso il diciassettenne difensore centrale Alessandro Gargiulo dell'Aversa (nel giro della Rappresentativa Serie D). Battuta, per quest'ultimo. la concorrenza di Napoli e Roma Primavera. Sul fronte uscite Fabrizio Paghera non ha preso parte alla sessione di lavoro odierna: è a un passo dal Brescia, ma occhio all'Ascoli che starebbe tentando un inserimento in extremis per il mediano ex Virtus Lanciano. Idrissa Camarà è invece nel mirino di Trapani, Ravenna e Teramo. Si è nel contempo rivisto in campo Matteo Ardemagni, che ha sudato in regime di differenziato: prove di disgelo con un umore parso sereno, ma sulle sue tracce restano forti Brescia, Venezia e Cremonese. Sempre in stand-by la situazione relativa a Federico Moretti, alla ricerca di una adeguata sistemazione.