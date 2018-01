Avellino, si ferma Bidaoui ma si rivede Ardemagni È iniziata la preparazione dei biancoverdi in vista della trasferta di Foggia: il report

di Marco Festa

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino, che sabato (ore 15) sfida il Foggia allo stadio "Zaccheria". Primo allenamento in biancoverde per i neo-acquisti Cabezas e Morero. Indisponibili Lasik, Morosini e Iuliano. Lavoro specifico e terapie per Ardemagni. Terapie per Castaldo (contrattura polpaccio destro): salterà la trasferta in Puglia essendo costretto a due settimne di stop. Fermo a scopo precauzionale Bidaoui (contusione piede destro), lavoro ridotto per Migliorini (affaticamento). Seduta in palestra per Camarà e Moretti. Domani doppia seduta di allenamento, a porte chiuse, alle ore 10 e alle ore 15.

