Avellino, tegola Bidaoui: almeno tre settimane di stop Il belga-marocchino ha riportato la fratura composta del quinto metatarso del piede destro

di Marco Festa

Doppia seduta di allenamento, a porte chiuse, al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino che sabato (ore 15) sfida il Foggia allo stadio "Zaccheria". Indisponibili Lasik, Morosini, Iuliano e Bidaoui: quest’ultimo si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura composta del quinto dito del piede destro determinato da uno scontro di gioco con l'ex Arini. Lavoro differenziato e terapie per Ardemagni. Terapie per Castaldo, seduta in palestra per Camarà, Moretti e Paghera. Domani allenamento pomeridiano a porte chiuse al "Partenio-Lombardi".