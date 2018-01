Avellino, "no" di Moretti: salta lo scambio con Altobelli Il centrocampista ha rifiutato la Pro Vercelli. Nuova pretendente per Camarà. Okwonkwo in stand-by

di Marco Festa

Poco più di ventiquattro ore e calerà il sipario sulla finestra invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Enzo De Vito è da oggi all'Hotel Melià di Milano, quartier generale delle trattative alle battute conclusive: per l'Avellino è stato un giorno di frenetici contatti. Sul fronte entrate si continua ad attendere il via libera del Bologna per la cessione in prestito in Irpinia del diciannovenne attaccante nigeriano Orji Okwonkwo: è ormai cosa risaputa che per il via libera occorra unicamente l'approdo in rossoblu di Riccardo Orsolini, che è ancora in via di definizione ma per il quale non dovrebbero esserci problemi. Per il centrocampo mai tralasciata la pista che porta alla mezzala Alessandro Mastalli della Juve Stabia, ma si deciderà tutto domani, nell'ultimo giorno utile per la conclusione dell'affare.

Capitolo uscite: Federico Moretti ha rifiutato il trasferimento alla Pro Vercelli, che era pronta ad approntare uno scambio con Daniele Altobelli, vecchio pallino della dirigenza irpina. Fabrizio Paghera è da giorni “promesso sposo” del Brescia, ma l'Ascoli resta vigile per capire se ci siano i margini per un inserimento in extremis. In ogni caso la sua cessione è certa, a differenza di quella di Moretti. Per Idrissa Camarà, perde quota la candidatura del Teramo, ma oltre al Trapani e al Ravenna c'è anche la Fermana come possibile destinazione. Cinture allacciate e telefoni bollenti. Le lancette dell'orologio corrono verso le 23 di domani.