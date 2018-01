Avellino, De Risio: «A Foggia col coltello tra i denti» In esclusiva a 696 TV Otto Channel la carica del centrocampista: «Battaglieri per i nostri tifosi»

di Marco Festa

A margine della registrazione della quindicesima puntata di "Nella tana coi lupi" - il format di 696 TV Otto Channel dedicato alle interviste in esclusiva a tutto campo ai tesserati e ai calciatori dell'U.S. Avellino - il centrocampista Carlo De Risio ha tracciato il punto sul momento in casa biancoverde. Direttamente dal punto vendita "Sica Francesca fiori" (unica sede ad Avellino in viale Italia), che ha cordialmente ospitato la puntata, le dichiarazioni del mediano. Testa al Foggia: «Da quando sono ad Avellino abbiamo fatto due buone prestazioni. Con la Cremonese meritavamo qualcosa di più: con un pizzico di fortuna si potevano portare a casa i 3 punti.» - ha esordito De Risio - «A Foggia ci aspetta una partita difficile, giocheranno per vincere ma noi andremo lì con il coltello tra i denti perché non vogliamo regalare niente a nessuno.»

Dalla Serie C alla Serie B, da esordiente assoluto, senza pagare lo scotto per il salto di categoria: «Ho giocato due gare da titolare e per novanta minuti. Spero di trovare quanto prima la condizione ottimale, che sta crescendo. Andrà sempre meglio. L'impatto con la Serie B è stato positivo, spero di dare sempre di più. Ringrazio tutti i miei compagni. Mi hanno subito accolto nel migliore dei modi nello spogliatoio. Con Di Tacchio si è instaurato un rapporto di stima reciproca.»

Tre punti dai play off, cinque di vantaggio sui play out. Vivere alla giornata l'imperativo: «Dobbiamo guardare partita per partita e non lasciare punti per strada. Alla fine tireremo le somme.»

Novellino crede ciecamente in De Risio: «Spero di ripagare la fiducia di Novellino, pian piano sto capendo quello che desidera il mister da me, nella zona di campo in cui mi impiega. Mi auguro di ripagare al meglio la sua stima.»

A Foggia porte chiuse: «Non avere i nostri tifosi a Foggia ci penalizzerà. Ci seguiranno da casa. Starà a noi regalargli una grande partita.»

