Foggia - Avellino, convocati e possibili scelte di Novellino Wilmots trequartista la probabile mossa a sorpresa. Possibili novità anche sul fronte modulo

di Marco Festa

Allenamento di rifinitura questa mattina al “Partenio-Lombardi” per l'Avellino, che domani (ore 15) sfida il Foggia allo stadio “Zacchiera”. Sono 20 i calciatori convocati da Walter Alfredo Novellino per la gara valida per la terza giornata del girone di ritorno, che si disputerà a porte chiuse per effetto delle valutazioni e conseguenti disposizioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (match ritenuto ad elevato profilo di rischio sotto il profilo dell'ordine pubblico dopo le intemperanze generatesi prima di Foggia – Pescara). Affollata l'infermeria biancoverde: oltre ai lungodegenti Lasik e Morosini, fuori Ardemagni (pubalgia), Bidaoui (frattura del quinto dito del piede destro), Castaldo (indurimento del polpaccio destro), Cabezas (richiamo atletico in seguito a un guaio muscolare), Gavazzi (elongazione del retto femorale della coscia sinistra) e Iuliano (spalla lussata).

Capitolo formazione: ci saranno novità tra gli interpreti e non si possono escludere sorprese anche nell'assetto tattico. Sta per scoccare, con ogni probabilità, l'ora di Wilmots: il belga dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Asencio, unica punta (e unico attaccante a disposizione). In caso di conferma del 4-4-1-1 il centrocampo sarebbe composto, da destra verso sinistra, da Molina (al rientro dopo un turno di squalifica), De Risio, Di Tacchio e D'Angelo: in fase di possesso Molina e D'Angelo sarebbero pronti a supportare Wilmots nel lavoro di rifinitura, con De Risio e Di Tacchio ormai solita diga centrale. Resterebbe immutata la linea difensiva rispetto a quella opposta alla Cremonese. Davanti a Radu: Laverone, Ngawa, Migliorini e Marchizza.

Se invece si dovesse passare al 3-5-1-1, speculare al modulo dei pugliesi, gli esterni del settore nevralgico sarebbero Molina, spostato sull'out mancino, e Laverone, sul versante opposto con D'Angelo mezzala sinistra. In tal caso lo stesso Laverone scalerebbe in difesa con la palla tra i piedi degli avversari per dar man forte a Ngawa, Migliorini e Marchizza. Decisamente più remota l'eventualità d'utilizzo di uno tra Falasco, Vajushi e Morero (nel caso Ngawa terzino destro, Laverone esterno alto). L'ala albanese e il difensore argentino sono comunque alla prima convocazione in biancoverde. Tra gli “arruolati” torna Moretti, che non ha trovato adeguata sistemazione nel corso della finestra invernale di trattative.

L'elenco dei 20 convocati (preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 1. Radu, 22. Lezzerini.

Difensori: 13. Falasco, 5. Kresic, 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa, 2. Pecorini, 29. Rizzato.

Centrocampisti: 8. D’Angelo, 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 24. Evangelista, 27. Laverone, 17. Molina, 4. Moretti, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 19. Asencio.