Foggia - Avellino, convocati e possibili scelte di Stroppa Il tecnico dei satanelli: "Porte chiuse penalizzanti". In avanti spazio a Nicastro e Mazzeo

di Marco Festa

Otto acquisti e dieci cessioni: il Foggia, rivoluzionato, cerca punti in casa - una sola vittoria, paradossale tabù - per dare continuità al colpo esterno realizzato a Chiavari, ai danni della Virtus Entella. Contro l'Avellino (domani, ore 15) mancherà la spinta dello “Zaccheria” per effetto delle porte chiuse ordinate dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per le motivazioni ormai più che note. Ed è inevitabilmente iniziata dallo stadio “off-limits” per i tifosi la conferenza stampa pre-gara di Giovanni Stroppa: «Le porte chiuse rappresentano una difficoltà oggettiva per noi.» - ha esordito l'ex calciatore dei biancoverdi - «Peccato perché siamo abituati a giocare con almeno diecimila spettatori in casa dalla nostra parte.»

Avellino in emergenza, Stroppa non si fida: «Non dobbiamo pensare all’emergenza dell’Avellino che resta una squadra agguerrita e di categoria. Nelle difficoltà viene fuori il loro carattere.» Sul fronte formazione, Stroppa, che dovrà fare a meno di Davide Agazzi e Marco Zambelli, confermerà il consueto 3-5-2 con Guarna tra i pali; Tonucci, Camporese e Loiacono in difesa; Gerbo, Agnelli, Greco, Deli e Kragl a centrocampo; Nicastro e Mazzeo in attacco.

L'elenco dei 23 convocati (in ordine di numero di maglia).

1. Guarna; 3. Figliomeni; 4. Agnelli; 5. Tonucci; 6. Loiacono; 7. Greco; 8. Fedato; 9. Beretta; 10. Duhamel; 11. Kragl; 12. Tarolli; 14. Martinelli; 17. Nicastro; 18. Deli; 19. Mazzeo; 22. Noppert; 25. Gerbo; 27. Floriano; 28. Celli; 29. Ramè; 31. Camporese; 32. Scaglia; 33. Calabresi.

Clicca qui per vedere la conferenza stampa integrale di Giovanni Stroppa (tratta dalla pagina YouTube del Foggia Calcio).