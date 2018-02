Avellino, l'infermeria può restituire quattro titolari Contro il Cesena Novellino dovrà fare a meno degli squalificati D'Angelo e Ngawa

di Marco Festa

La ripresa della preparazione per l'Avellino, reduce dalla battuta d'arresto di Foggia, coinciderà con un atteso aggiornamento circa le condizioni dei tanti infortunati. Novellino attende buone nuove dall'infermeria, che potrebbe restituire tre pedine fondamentali: Castaldo (indurimento al polpaccio della gamba destra), Ardemagni (pubalgia) e Gavazzi (elongazione del retto femorale della coscia sinistra, alle 21 ospite di 696 TV Otto Channel a 0825), dovrebbero tornare a disposizione del tecnico di Montemarano, che potrà nel contempo contare di nuovo su Rizzato, già in panchina allo “Zaccheria” e finalmente pronto al rientro confidando in un pizzico di buona sorte in materia di ricadute. Quattro recuperi come manna dal cielo per i lupi, che dovranno continuare a fare a meno, salvo colpi di scena, di Cabezas (richiamo atletico dopo un guaio muscolare) e, certamente, di Bidaoui (frattura del quinto dito del piede destro), dell'infortunato Iuliano (lussazione alla spalla sinistra) oltre ai lungodegenti Lasik e Morosini e agli squalificati D'Angelo e Ngawa. Ballottaggio già aperto tra Laverone e Pecorini per presidiare l'out destro difensivo e sull'out opposto tra Rizzato e Marchizza, a meno che quest'ultimo non scali al centro nel caso in cui Migliorini dovesse palesare le difficoltà fisiche che lo hanno costretto a saltare, in gran segreto, i primi giorni di lavoro della scorsa settimana.