alle 22 su 696 tv otto channel intervista esclusiva a de risio

Alle 22, su 696 TV Otto Channel, quindicesimo appuntamento con “Nella tana coi lupi”, il format a cura di Marco Festa e Angelo Giuliani dedicato alle interviste in esclusiva con calciatori e tesserati dell’U.S. Avellino. Protagonista della quindicesima puntata il centrocampista Carlo De Risio, che dal punto vendita "Sica Francesca fiori" (unica sede ad Avellino in viale Italia) si è raccontato a tutto campo. Dalle 22:30 l’intervista, nella sua versione integrale, sarà disponibile anche nella sezione video di ottochannel.tv.