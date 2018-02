L'Avellino prende parte ad una bella iniziativa sociale Domani l'avvocato De Vito sarà relatore nell'ambito dell'evento "Sport e diritto"

Che l'Avellino sia una società sempre molto attenta al rapporto ccn la piazza è cosa nota, del resto il presidente Walter Taccone ha spesso messo in campo ogni sorta di iniziativa per venire incontro alle esigenze del popolo biancoverde garantendo la presenza dei tesserati sul territorio, partecipando in prima persona alle varie inaugurazioni dei club e abbassando i prezzi dei biglietti in tutti i settori con frequenza per permettere ai calciatori di giocare con la spinta di un pubblico sempre determinante e caloroso. E in quest'ottica bisogna leggere la scelta della proprietà di partecipare ad una giornata speciale e ricca di significati, connubio tra cultura, sport, sociale e aggregazione. Domani mattina, al liceo scientifico-sportivo di Sturno, alle ore 10, andrà infatti in scena un convegno denominato "Sport e diritto", con cinque classi dell'istituto che hanno aderito con grande entusiasmo e con la voglia di apprendere ed arricchirsi ulteriormente. Il relatore sarà proprio il direttore sportivo dell'Avellino Vincenzo De Vito, in rappresentanza di una società che ha sposato il progetto con gioia e senza alcuna esitazione. E' anche attraverso questi momenti formativi che si può consolidare il rapporto tra la prima realtà calcistica cittadina e la sua gente.

Redazione Sport