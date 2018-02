Serie B, la top 11 della giornata: nessun calciatore irpino Ecco la formazione tipo dopo la terza di ritorno: spicca la presenza del foggiano Agnelli

Come accaduto anche nelle scorse settimane, la redazione di Ottopagine propone la top 11 relativa all'ultimo turno giocato in serie B. Purtroppo per i tifosi biancoverdi, anche questa volta nella formazione tipo non ci sono calciatori dell'Avellino, reduci da una brutta prova in quel di Foggia e sconfitti per 2-1 nel deserto dello Zaccheria. Nota di merito, comunque, per l'attaccante Asencio, a segno nel primo tempo e in costante crescita di condizione psicofisica. Abbiamo scelto, invece, un calciatore della Salernitana: abbiamo voluto, infatti, tributare un plauso al difensore Tiago Casasola, unica nota lieta di un sabato pomeriggio completamente da dimenticare per i colori granata. In particolare l'ex Alessandria ha strappato applausi al pubblico dell'Arechi con un doppio, spettacolare e decisivo intervento in scivolata su Melchiorri e Mbakogu lanciati a rete, un gesto tecnico da grande calciatore. Manco a dirlo, l'undici ideale è ricco di giocatori dell'Empoli, capace di conquistare il secondo 4-0 di fila a cospetto dell'oramai ex capolista Palermo. Ecco le nostre scelte:

Portiere:

Pigliacelli (Pro Vercelli): oggetto del desiderio di Gianluca Grassadonia già la scorsa estate dopo la partenza di Provedel, l'ex portiere del Pescara si è confermato uno dei più bravi della categoria. Almeno tre gli interventi determinanti, uno strepitoso su Paulinho che ha salvato il risultato e permesso ai piemontesi di battere un avversario tosto come la Cremonese

Difensori:

Casasola (Salernitana): abbiamo detto tutto in sede di presentazione, ricordando quel doppio salvataggio a metà ripresa decisamente da applausi. Si fa apprezzare anche quando ha la palla tra i piedi: suo l'assist per Vitale che, a porta vuota, svirgola clamorosamente piuttosto che portare la Salernitana in vantaggio. Sembra un innesto azzeccato, la speranza è che sia solo l'inizio

Terranova (Frosinone): dopo aver giganteggiato a cospetto di Pettinari e di tutti gli attaccanti del Pescara, si toglie anche lo sfizio di segnare il gol del 4-0 con un preciso inserimento sugli sviluppi di una palla inattiva. Elemento assai prezioso per la squadra di Longo

Benedetti (Cittadella): un moto perpetuo sulla corsia sinistra, le sue sgroppate hanno fatto impazzire la lenta ed impacciata retroguardia perugina. Suo il cross al bacio per la testa di Kouamè in occasione del gol del vantaggio granata. In assoluto il migliore in campo nel match del Curi

Centrocampisti:

Zajc (Empoli): ma che bel giocatore questo talento sloveno di appena 23 anni che fa ammattire la difesa del Palermo con giocate mai banali e sempre di grandissima qualità. Scovato praticamente dal nulla dalla dirigenza toscana, sta rappresentando l'arma in più dei biancazzurri e il trequartista ideale per innescare le due bocche di fuoco dell'attacco. Ci mette lo zampino in tutti e 4 i gol della sua squadra

Brighi (Empoli): non poteva sognare un esordio migliore, con il gol del vantaggio, una prestazione sontuosa e una miriade di palloni recuperati. Determinante, sul punteggio di 2-0, una diagonale difensiva che non permette a Nestorosky di calciare a porta praticamente vuota. Determinante

Agnelli (Foggia): capitano e anima della squadra, sin dal prepartita carica singolarmente ogni compagno di squadra per creare l'entusiasmo giusto in un contesto ambientale insolito. Entra in tutte e due le azioni dei gol, assistendo alla perfezione i compagni di squadra anche in occasione del rigore procurato. Quando c'è da soffrire si piazza davanti alla difesa e se la cava con esperienza

Germano (Pro Vercelli): proprio come gli chiede l'allenatore, si inserisce in zona gol e ne realizza addirittura due di pregevole fattura su un campo notoriamente ostico per tutti. Una prova da applausi per un giocatore che sta facendo davvero la differenza nelle ultime settimane e che potrà sicuramente dare una grossa mano per la salvezza dei piemontesi

Attaccanti:

Caputo (Empoli): sembra quasi scontato che a guidare il terzetto della settimana ci sia il bomber biancazzurro, un giocatore che in B ormai sta segnando con disarmante facilità da innumerevoli stagioni. E pensare che a Salerno era stato etichettato come "brocco" già dopo il girone d'andata...

Schenetti (Cittadella): con Kouamè compone un tandem offensivo imprevedibile e complementare, il gol che segna vale da solo il prezzo del biglietto ed è un mix tra talento, rapidità, imprevedibilità e potenza. Non sta facendo affatto rimpiangere Litteri, che pure in contemporanea segnava due reti contro il Bari....

Torregrossa (Brescia): due reti contro il Parma, tre punti per la sua squadra a cospetto di una delle big del campionato che sanno di ossigeno puro dopo una serie incredibile di risultati negativi. Tanto basta per inserirlo nella top eleven della settimana. Partito Ferrante, toccherà a lui e a Caracciolo segnare i gol della salvezza per le Rondinelle

Allenatore Andreazzoli (Empoli): quando Vivarini è stato esonerato c'è stata molta amarezza tra tifosi e addetti ai lavori, oggi i fatti danno ragione alla società. Non che l'ex Teramo abbia lavorato male, anzi, ma l'attuale guida tecnica ha dato equilibrio alla fase difensiva e rivitalizzato giocatori che sembravano in calo. Vincere consecutivamente per 4-0 contro Bari e Palermo basta per togliersi il cappello..

