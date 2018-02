Classifica del tifo: Avellino al quindicesimo posto Contro il Cesena si spera di vedere uno stadio pieno

Come ogni settimana, oggi ci concentriamo sulla classifica del tifo relativa all'ultima giornata di campionato, contraddistinta da una sorta di calo generale in tutti gli stadi anche perchè molti club assai seguiti hanno giocato in trasferta ed il Foggia, da sempre sostenuto da un grandissimo numero di appassionati, è sceso in campo in uno Zaccheria a porte chiuse. Sul primo gradino del podio, e non è affatto una novità, troviamo il Manuzzi di Cesena: sugli spalti c'erano 11653 spettatori per lo scontro salvezza contro la Ternana, dati assai rilevanti se rapportati alla classifica dei romagnoli, ma fortemente influenzati dall'ottima base rappresentata dai 9mila abbonati, coinvolti ottimamente dalla società attraverso agevolazioni e sconti di ogni genere. Al secondo posto c'è Frosinone-Pescara, con quasi 11mila persone tra paganti e abbonati e una curva Nord gremita in ogni ordine di posto come sempre accaduto dall'inaugurazione dello "Stirpe" ad oggi.

Dietro Cesena e Frosinone una sorta di vuoto, basti pensare che al terzo posto ci sono i 7201 di Perugia-Cittadella; anche al Curi, in passato pienissimo e fortino inespugnabile per tanti, si registra una sorta di calo progressivo, ampiamente giustificabile con i risultati mediocri della squadra. Salernitana-Carpi si colloca al sesto posto: appena 6373 spettatori, il minimo storico in B durante la gestione Lotito-Mezzaroma. In generale Salerno è quinta in B con una media di 9500 persone a partita, ma sarebbe sesta se il Frosinone non avesse giocato le prime due gare stagionali in campo neutro contro Bari (1200 spettatori) e Cittadella (912 spettatori). Quanto all'Avellino, la speranza è che dalla sfida di sabato prossimo in poi possa esserci un'inversione di tendenza. I biancoverdi, per poter raggiungere obiettivi importanti, non possono affatto prescindere dal sostegno del pubblico amico, capace spesso di rappresentare un'arma in più fondamentale. La piazza irpina, tuttavia, non sta esprimendo in pieno le sue potenzialità: nella speciale classifica del tifo il Partenio è appena quindicesimo, con un totale di 54871 spettatori ed una media di 4573 La gara più seguita, naturalmente, è stata quella persa contro la Salernitana, mimino stagionale invece per Avellino-Ternana, con poco più di 3400 tra paganti e abbonati. Ecco i dati dell'ultimo weekend:

Brescia-Parma 7053 spettatori

Cesena-Ternana 11653 spettatori

Cremonese-Pro Vercelli 7156 spettatori

Empoli-Palermo 5148 spettatori

Entella-Spezia 3068 spettatori

Foggia-Avellino porte chiuse

Frosinone-Pescara 10946 spettatori

Novara-Ascoli 3615 spettatori

Perugia-Cittadella 7200 spettatori

Salernitana-Carpi 6373 spettatori

Venezia-Bari 3786 spettatori

Redazione Sport