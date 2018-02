Avellino, test con la Primavera: infermeria ancora piena Tanti dubbi di formazione per mister Novellino

Prosegue la preparazione dell'Avellino in vista della sfida in programma sabato pomeriggio allo stadio Partenio contro il Cesena. Questo pomeriggio i calciatori sono stati impegnati in un'amichevole contro la Primavera, rigorosamente a porte chiuse per non dare vantaggi all'avversario e per ritrovare la necessaria concentrazione dopo la brutta prova offerta contro il Foggia. Mister Novellino ha osservato con grande attenzione soprattutto l'atteggiamento dei suoi giocatori, chiamati a dare il massimo evitando quei cali di attenzione che hanno inciso molto sul progressivo calo di una squadra che, almeno sulla carta, vale molto di più rispetto all'attuale posizione di classifica. Le brutte notizie di giornata arrivano dall'infermeria: oltre a Morosini e Lasik, mancheranno quasi certamente gli attaccanti Castaldo e Bidaoui. mentre Gavazzi potrebbe rientrare soltanto in occasione della trasferta di Venezia in programma tra sette giorni. "Lo stiamo aspettando, il fatto che sia sceso in campo per 90 minuti contro la Cremonese dopo una lunga inattività significa che ci tiene tanto alla maglia e va ringraziato" ha detto in conferenza stampa Di Tacchio. Potrebbero essere inseriti nell'elenco dei convocati, invece, Ardemagni e Cabezas, tuttavia non pronti per giocare dal primo minuto. Sicuro di un posto è il centravanti Asencio, in mediana potrebbe essere il reintegrato Moretti a sostituire lo squalificato D'Angelo. Anche Ngawa salterà il match con il Cesena per squalifica.

Redazione Sport