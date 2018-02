Avellino - Cesena, convocati e possibili scelte di Castori Il tecnico dei romagnoli: "Caricati dalle difficoltà che andremo ad affrontare"

di Marco Festa

Questa mattina, ultimato l’allenamento di rifinitura, il tecnico del Cesena, Fabrizio Castori, ha incontrato gli organi d’informazione e risposto alle loro domande durante la conferenza stampa che ha preceduto la partenza per Avellino: domani (ore 15) la gara valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B. «È stata una settimana produttiva in cui si è lavorato molto bene, a pieno regime e senza intoppi particolari. In linea di massima la squadra sta raggiungendo la condizione ottimale.» - ha esordito Castori come riferito dal sito internet ufficiale del Cesena - «Sappiamo dell’importanza della partita contro un avversario che ci precede di poco in classifica» - ha proseguito il mister dei bianconeri - «Notoriamente è da sempre un campo difficile ma dal canto nostro siamo sereni e pronti ad affrontare la sfida con la giusta convinzione. Oggi come oggi deve essere considerato uno scontro diretto, la classifica parla chiaro. L'Avellino? Squadra tosta guidata da un allenatore esperto che conosce alla perfezione la categoria. Nelle gare casalinghe riescono ad esaltarsi grazie alla spinta e al calore del proprio pubblico. Come ho detto ai ragazzi: non ci devono spaventare le difficoltà bensì ci devono trasmettere ulteriore carica. Il modulo? In realtà domenica, contro la Ternana, non abbiamo variato l’abituale schema di gioco ma semplicemente abbiamo utilizzato un attaccante con delle caratteristiche differenti a quelle di Laribi. Personalmente sono dell’idea che il modulo va cambiato nel momento in cui le cose non vanno bene.»

Sul fronte formazione, Castori, che deve fare a meno dello squalificato Di Noia, dovrebbe dunque adottare un 4-4-1-1 speculare a quello irpino con Fulignati in porta; Perticone, Esposito, Scognamiglio e Fazzi in difesa; Vita, Schiavone, Fedele e Laribi a centrocampo; Jallow a supporto dell'unica punta Moncini.

L'elenco dei 23 convocati (in ordine di numero di maglia).

1. Agliardi, 2. Perticone, 4. Cascione, 5. Laribi, 6. Eguelfi, 7. Fazzi, 8. Schiavone, 9. Chiricò, 10. Cacia, 11. Moncini, 13. Suagher, 14. Dalmonte, 16. Esposito, 17. Fedele, 18. Donkor, 20. Kupisz, 22. Melgrati, 23. Ndiaye, 24. Vita, 29. Scognamiglio, 30. Jallow, 32. Emmanuello. 33. Fulignati.

Clicca qui per vedere la conferenza stampa integrale di Fabrizio Castori (tratto da YouTube)

Foto: cesenacalcio.it