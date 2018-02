Avellino - Cesena 1-1: il commento di Moretti Al microfono del Canale 696 TV OttoChannel la disamina post-gara del centrocampista biancoverde

"E' un risultato che ci va stretto. E' un peccato prendere un gol così da calcio d'angolo. Ci portiamo con noi la prova di squadra, la buona prestazione la mettiamo nel nostro bagaglio e dobbiamo replicarla a Venezia per la prossima". Queste le prime parole di Federico Moretti nel corso di OffSide sul canale 696 TV OttoChannel. Il centrocampista biancoverde ha ritrovato la rete su calcio di rigore cancellando il mese di gennaio vissuto ai margini del progetto tecnico: "Ora mi sento benissimo. E' stato un periodo particolare più per aspetti esterni che interni. Non ho mai avuto la volontà di andare via, non ritenevo fosse finito il mio ciclo ad Avellino. Ho ancora tanto da fare, farò il possibile per questa maglia e per dare il giusto contributo all'Avellino".

Sul calcio di rigore trasformato e ceduto da Ardemagni: "E' stata una liberazione: si fa tutto difficile quando non riesci ad avere gratificazioni sul campo. Non ho mai perso un minuto in allenamento: ho sempre lavorato forte. Ringrazio Ardemagni: mi ha visto negli occhi, avevo la carica giusta per tirarlo e mi ha ceduto l'occasione. E' un grande amico".

