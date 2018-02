Avellino - Cesena 1-1: il commento di Castori Al microfono del Canale 696 TV OttoChannel la disamina post-gara del tecnico dei romagnoli

"Si vede che a Cacia porta bene l'Avellino". Esordisce così Maurizio Castori che, nel corso di OffSide, sul canale 696 TV OttoChannel. L'attaccante si conferma bestia nera dei lupi: "Il recupero ha acceso una gara che non è stata bella. Ad esempio il vento ha condizionato la partita. Il vento è la cosa peggiore per il gioco e la concentrazione con tanti aspetti alterati. Non dovevamo perdere in uno scontro diretto. L'Avellino ha fatto qualcosa in più: è vero, ma giocava in casa. Sappiamo far meglio, ma conta il risultato, il punto, e siamo contenti per teniamo distante la zona rossa".

Sulle prospettive del Cesena: "Al mio arrivo eravamo ultimi. Dobbiamo salvarci e abbiamo cinque squadre dietro. Se poi si ottenere qualcosa di più ben venga". Sul malinteso nel pre-gara con il riferimento su Avellino: "Sono anni che vengo ad Avellino e la frase è stata malinterpreata. Avellino è un campo difficile con una tifoseria calda, per "non ospitale" intendo "poco generosa" nel concederti risultati positivi. Tutto qui. Non avevo nessuna intenzione di parlare male di Avellino. Sono anche affezionato a questa realtà".

