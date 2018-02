Avellino - Cesena 1-1: il commento di Novellino Al microfono del Canale 696 TV OttoChannel la disamina post-gara del tecnico dei biancoverdi

"Sempre Cacia, fa sempre gol contro di me. Dispiace, ma non si può dire niente alla squadra che ha giocato nonostante le defezioni. Ha espresso un grandissimo gioco. Ha tirato, costruito: c'è la crescita di un po' di tutti e giocando così ci prenderemo le soddisfazioni". Così il tecnico dell'Avellino, Walter Alfredo Novellino, nel corso di OffSide, sul canale 696 TV OttoChannel: "C'è rammarico perché potevamo avere una posizione di classifica migliore. La squadra risponde anche con un modulo diverso e stiamo ragionando d'insieme, tutti. Meritavamo molti di più".

Sul recupero in più e quanto avvenuto con la panchina avversaria: "Il rispetto ci vuole per tutti. Mi è toccato star zitto mandando a quel paese. Non si inferisce sull'avversario, quando si segna bisogna comportarsi in modo diverso. Sono comunque strafelice per quanto proposto dalla squadra".

Clicca qui per rivedere l'intervista integrale rilasciata da Walter Alfredo Novellino al microfono di 696 TV Otto Channel nel corso di "Offside Serie B" (video tratto da OttoChannel.tv)

Redazione Sport