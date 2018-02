Avellino - Cesena 1-1: il commento di Rizzato In esclusiva al microfono del Canale 696 TV OttoChannel la disamina post-gara del terzino dei lupi

"Usciamo con forte rammarico da questa sfida perché dovevamo portarla a casa. In chiave salvezza c'avrebbe fatto fare un bel salto in classifica. Ci tocca trasformare questa rabbia in energia positiva per la prossima gara". Così Simone Rizzato in OffSide, sul canale 696 TV OttoChannel.

Sul suo ruolo e sull'impiego: "Sono contento del rientro. In questi mesi ho vissuto con il tormento dell'infortunio. Così lungo non mi era mai capitato. Forse anch'io ho sbagliato. Per la voglia di rientrare ho forse gestito male qualche aspetto. Comunque ora ho solo il desiderio di fare bene da qui alla fine anche perché mi sento in debito con il mister e con la società che hanno creduto tanto in me".

Redazione Sport