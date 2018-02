Alle 21 torna "Derby Serie B" sul Canale 696 TV OttoChannel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

Il pari con rammarico dell'Avellino contro il Cesena (al rigore firmato da Moretti ha risposto Cacia, la bestia nera dei lupi, in un recupero accesissimo), il nuovo ko della Salernitana nella gestione Colantuono (1-0 per il Pescara): tutto in un nuovo appuntamento con "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel. In studio con Carmine Quaglia, i giornalisti Annibale Discepolo, Maurizio Grillo e il consulente di mercato Vito Giordano. Due ore di dettagliati approfondimenti sulle gare di Salernitana e Avellino: servizi, highlights, interviste realizzate dagli inviati sui campi e grafiche. Telespettatori, come sempre, protagonisti: attraverso telefonate in diretta allo 0825/23743, ma anche tramite sms o WhatsApp, al numero 3428725223, alimenterete il dibattito in studio. Vi aspettiamo.

Redazione Sport