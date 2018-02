Chiacchio: "Avellino con fiducia in Corte Federale d'Appello" Presunta tentata combine Catanzaro - Avellino: il legale dei biancoverdi pronto al processo di mar

"Avellino con fiducia in Corte Federale d'Appello". Così Eduardo Chacchio, legale dell'U.S. Avellino, in merito al processo sportivo di secondo grado in programma martedì (ore 15), a Roma, relativo alla presunta tentata combine Catanzaro - Avellino.

